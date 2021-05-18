На Полтавщині відремонтують міст через річку Псел

У Полтавській області біля села Баранівка Шишацької громади за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» капітально відремонтують 200-метровий міст через річку Псел на автошляху Р-42 Лубни – Опішня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.

За словами голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова, міст звели у 1984 році й відтоді жодного разу його не оновлювали. Зараз влаштовано тимчасовий об’їзд для пересування транспорту і почалося бетонування проїзної частини до тимчасового мосту.

В ОДА нагадали, що минулого року на Полтавщині відремонтували й збудували 337 кілометрів державних і місцевих доріг - це майже втричі більше, ніж у 2019-му.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна програма відновлення мостів є частиною програми «Велике будівництво». За словами заступника голови Офісу Президента, координатора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка, цього року програма охопить 245 штучних споруд, у тому числі мостів.