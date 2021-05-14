У Кременчуці почали зводити новий міст

У Полтавській області за програмою Президента «Велике будівництво» почалися роботи зі зведення нового вантового мосту через Дніпро в місті Кременчук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що одночасно з будівництвом нового мосту в Укравтодорі планують реконструювати старий Крюківський міст і перетворити його на залізничний.

Новий міст будуватимуть паралельно до старого. Він буде сполучатися з трасою Н-08 Бориспіль – Маріуполь, Літературним провулком, Флотською вулицею та Великою набережною. Новий міст дозволить вирішити транспортні проблеми найбільшого промислового вузла Полтавщини.

«Перетнути річку Дніпро у Кременчуці сьогодні можна лише Крюківським мостом. Нагадаю, що його збудовано майже 150 років назад, і зараз він вже у передаварійному стані», - зауважив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км.

«Власне тому, як і Запорізькі мости, міст у Кременчуці має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення. Наше завдання – завершити проєкт за 3 роки», – розповів очільник Укравтодору.

Будівельники почали випробувальні роботи: 5 паль майбутнього мосту заганяють на глибину 30 метрів, аби перевірити здатність витримувати проєктне навантаження. Сам міст з переходами матиме довжину понад 3 км. На ньому буде 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку.

Роботи виконує переможець тендеру турецька компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Будівництво є частиною Національної програми відновлення мостів, за якою вже збудовано та відновлено 158 штучних споруд на дорогах державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня після капітального ремонту за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкрили міст через Хаджибейський лиман під Одесою. Його не лише відремонтували, а й розширили до шести смуг.