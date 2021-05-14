У Кременчуці почали зводити новий міст

У Кременчуці почали зводити новий міст

Велике будівництво
Укрінформ
У Полтавській області за програмою Президента «Велике будівництво» почалися роботи зі зведення нового вантового мосту через Дніпро в місті Кременчук. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що одночасно з будівництвом нового мосту в Укравтодорі планують реконструювати старий Крюківський міст і перетворити його на залізничний.

Новий міст будуватимуть паралельно до старого. Він буде сполучатися з трасою Н-08 Бориспіль – Маріуполь, Літературним провулком, Флотською вулицею та Великою набережною. Новий міст дозволить вирішити транспортні проблеми найбільшого промислового вузла Полтавщини.

«Перетнути річку Дніпро у Кременчуці сьогодні можна лише Крюківським мостом. Нагадаю, що його збудовано майже 150 років назад, і зараз він вже у передаварійному стані», - зауважив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км.

«Власне тому, як і Запорізькі мости, міст у Кременчуці має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення. Наше завдання – завершити проєкт за 3 роки», – розповів очільник Укравтодору.

Будівельники почали випробувальні роботи: 5 паль майбутнього мосту заганяють на глибину 30 метрів, аби перевірити здатність витримувати проєктне навантаження. Сам міст з переходами матиме довжину понад 3 км. На ньому буде 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку.

Роботи виконує переможець тендеру турецька компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Будівництво є частиною Національної програми відновлення мостів, за якою вже збудовано та відновлено 158 штучних споруд на дорогах державного значення.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня після капітального ремонту за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкрили міст через Хаджибейський лиман під Одесою. Його не лише відремонтували, а й розширили до шести смуг.

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