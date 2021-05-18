Британський патрульний корабель зайшов у порт Одеси

Британський патрульний корабель HMS Trent P224 зайшов сьогодні, 18 травня, в акваторію Одеського морського порту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Патрульний корабель HMS Trent P224, що увійшов 16 травня в Чорне море, причалив сьогодні о 10 год 30 хв. до 15-го причалу Одеського порту.

Основне призначення корабля - боротьба з тероризмом, піратством та операції щодо запобігання контрабанді. У Чорне море Trent прибув через ескалацію напруженості в Азово-Чорноморському регіоні.

"Разом із НАТО й регіональними партнерами Велика Британія і далі підтримуватиме безпеку та стабільність. Разом сильніші", – зауважили у британському посольстві в Анкарі, повідомляючи про проходження кораблем протоки Босфор.

Патрульний корабель HMS Trent P224 - один з новітніх кораблів британського флоту, що базується у порту Гібралтар і виконує завдання в Середземному морі. Може прийняти на своєму майданчику вертоліт типу «Мерлін».

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На озброєнні екіпажу у складі 60 військовослужбовців - 30-мм артустановка DS30B, 30-мм установка ППО Mark 44 Bushmaster II, два 7,62-мм кулемети тощо. Довжина корабля 90 метрів, ширина - 13, осадка - 3,8 метра. Водотоннажність понад 2 тисячі тон, максимальна швидкість руху - 25 вузлів.

Фото: Думская