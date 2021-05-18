Хмельницькі хірурги видалили тримісячній дитині майже кілограмову пухлину

У Хмельницькій обласній дитячій лікарні вперше провели операцію, під час якої тримісячній дівчинці видалили майже кілограмову нейробластому - злоякісну пухлину паренхіми нирки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті 33 каналу.

«У дитини була дуже великих розмірів пухлина, яка займала всю черевну порожнину, підтискала легені і наростала дихальна недостатність», - розповіла лікар-хірург Алла Корніюк.

Під час вагітності мами лікарі помітили, що в дитини збільшена ліва нирка. Після народження малечі медики встановили діагноз полікістоз, але у результаті багатьох аналізів та обстежень висновок лікарів змінився.

Дитину лікували у відділенні онкогематології й планували оперувати в Києві. Стан дівчинки різко погіршився, тож лікарі вирішили не ризикувати й провести операцію на базі місцевої лікарні. На допомогу їм приїхали фахівці зі столичного інституту раку.

За словами директора лікарні Лілії Бруханової, операція пройшла успішно. Дитина перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень й попереду в неї тривалий процес одужання.

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Зазначається, що це перша така складна операція, проведена в закладі, де хірургічне відділення лише в процесі запуску.

Фото: facebook.com/kidsclinic.orlyka