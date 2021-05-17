У Франківську лікарі успішно прооперували пацієнта з аневризмою сонної артерії

В Івано-Франківську судинні хірурги обласної клінічної лікарні провели унікальну гібридну операцію. Оперували пацієнта з аневризмою сонної артерії та супутньою патологією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Судинні хірурги обласної клінічної лікарні провели унікальну гібридну операцію. Аневризма внутрішньої сонної артерії – такий діагноз констатували лікарі у 53 -річного чоловіка, який звернувся із надокучливим відчуттям пульсуючого отвору в ділянці шиї. Аневризма нашого пацієнта була ще й доволі великою, майже чотири сантиметри, а супутня патологія перешкоджала «йти» напряму до місця її розташування». Втім, після ультразвукової діагностики, ангіографії та тривалих дискутивних діалогів з європейськими колегами, наші лікарі взялися за операцію. Провели її успішно», - повідомляє обласна клінічна лікарня.

Тут припускають, що така операція була проведена вперше у світі.

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«Підтверджують це припущення і хірурги США та Великої Британії, які консультували українських лікарів на етапі підготовки й безпосередньо під час операції. За 12 років нашої практики ми мали лише два такі випадки. Та й у світовій практиці не знайшли подібних описів. Тому ретельно планували кожен крок. Для нас важливо було поєднати всі технічні можливості», - йдеться у повідомленні.

Наразі пацієнт перебуватиме під спостереженням лікарів, але медики вже дозволяють йому повернутися до звичного способу життя.

Аневризма – це послаблення судинної стінки, а її розрив призводить до фатальних наслідків.

Фото: КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради