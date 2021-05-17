Завершується будівництво мосту через канал Дніпро - Донбас

Компанія «Автомагістраль-Південь» завершує будівництво двох транспортних розв’язок та мосту через канал «Дніпро - Донбас» у Дніпропетровській області у рамках будівництва одного із найбільших інфраструктурних проєктів країни – автотраси Н-31.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційна сторінка програми "Велике будівництво" у Фейсбуці.

Зазначається, що перша розв’язка розташована у Петриківському районі км 21+900. Будівництво штучної споруди розпочато у жовтні минулого року. Вона з’єднає трасу Н-31 з дорогою четвертої категорії Петриківка - Шульгівка. Довжина шляхопроводу - 75 м, ширина -10,7 м. На об’єкті вже завершено влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття.

«Наші бригади виконують встановлення бар’єрного огородження. Фінальний етап – нанесення дорожньої розмітки та фарбування елементів штучної споруди», - розповіли у компанії «Автомагістраль-Південь».

Друга транспортна розв’язка розташована у Царичанському районі поблизу села Проточі км 27+970 над дорогою третьої категорії Кам’янське - Жемчужне. Будівництво 45-метрового шляхопроводу розпочато у листопаді 2020-го. Нині фахівці компанії влаштовують кріплення конусів та системи водовідведення. Найближчим часом розпочнеться монтаж перильного і бар’єрного огородження та укладання двох шарів асфальтобетону.

Один із найважливіших етапів реалізації проєкту – будівництво стометрового мосту через канал «Дніпро - Донбас». Ця переправа з’єднає уже готову ділянку автотраси із 30-кілометровим відрізком, який планується прокласти до межі Дніпропетровської області. Найближчими днями на об'єкті розпочнуть укладати два шари асфальтобетонного покриття .

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Будівництво автошляху Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка нині є головним інфраструктурним проєктом у нашій державі, який будується з «нуля». З 2017 року «Автомагістраль-Південь» збудувала понад 28 км дороги і десятки інженерних об’єктів. У цьому році компанія розпочне будівництво наступних 30 км автошляху до межі із Полтавською областю.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента та координатор “Великого будівництва” Кирило Тимошенко заявив, що один із пріоритетів для влади на 2021 рік – ремонт доріг місцевого значення.