У Франківську в шахті ліфта недобудови знайшли тіла двох чоловіків

Працівники поліції встановлюють обставини смерті двох чоловіків у Івано-Франківську, тіла яких знайшли у шахті ліфта.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує поліція Івано-Франківської області.

«17 травня близько 4 години 30 хвилин до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Чоловік вказав, що по вулиці Надрічна в ліфтовій шахті виявив тіло людини. За вказаною адресою одразу виїхало керівництво поліції області, працівники ДСНС, оперативники Управління карного розшуку, слідчо-оперативні групи, патрульні. У ході проведення огляду місця події поліцейські виявили два тіла чоловічої статі», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили, що потерпілі - 1975 та 1986 року народження, мешканці Івано-Франківська. Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення причин смерті.

За інформацією поліції, тіла чоловіків були виявлені у ліфтовій шахті об’єкта незавершеного будівництва.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, ретельний огляд місця вчиненого злочину, відпрацьовують прилеглу територію з метою встановлення можливих свідків, очевидців події та переглядають відео з камер спостереження.

Як повідомлялося, 28 квітня в Одесі поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом падіння вантажного ліфта з людьми в будинку на вулиці Маршала Говорова.

Фото: ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області