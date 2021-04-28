В Одесі обірвався вантажний ліфт — восьмеро чоловіків у лікарні

В Одесі поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом падіння вантажного ліфта із людьми у будинку на вулиці Маршала Говорова.

Як передає Укрінформ, про це інформує поліція Одеської області.

“Під час події в ліфті знаходилося восьмеро чоловіків. Усі вони доставлені в лікарню, де проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень. Вказану подію працівники Слідчого управління ГУНП в Одеській області кваліфікували за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

З метою встановлення повних обставин події на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Як уточнили в пресслужбі ДСНС в Одеській області, ліфт у будинку обірвався вранці 28 квітня.

“28 квітня о 08:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Одеса по вулиці Говорова, 10Г обірвався ліфт”, - зазначається в повідомленні.

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За даними ДСНС, ліфт обірвався з 1-го поверху у ліфтову шахту (близько 7 метрів) у 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. “Працівниками ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинено двері ліфту та вивільнено 8 чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта”, - поінформували в пресслужбі.