Біля станції метро «Лук’янівська» знайшли тіло чоловіка

У Києві біля станції метро “Лук’янівська” виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

“На метро “Лук’янівська” був такий факт, це було сьогодні вранці. Виявлено (тіло — ред.) на зупинці. Висновки будуть після судово-медичної експертизи. Зовнішніх ознак кримінального характеру там не виявлено”, - повідомили у столичній поліції.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що в Києві на трамвайній зупинці поблизу станції метро "Лук'янівська" сьогодні зранку виявили тіло чоловіка без ознак життя, одна з імовірних причин смерті - переохолодження.

Фото: interesniy-kiev.livejournal.com