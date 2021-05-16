В аеропорту у Запоріжжі приїжджі можуть пройти ПЛР-тестування

У міжнародному аеропорту Запоріжжя громадяни, які повертаються в Україну, тепер можуть зробити ПЛР-тест на коронавірус і скоротити термін самоізоляції.

Про це повідомляє на сторінці у Фейсбуці КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", передає Укрінформ. "Пункт забору біоматеріалу запрацював у залі міжнародних прильотів. Лабораторія самостійно вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров’я України. Інформація автоматично синхронізується із сервісом "Дій вдома", - йдеться у дописі. Читайте також: У «помаранчевій» карантинній зоні перебуває одна область, решта — «жовті» Результат тестування можна отримати на електронну пошту або у Viber. Процедура разом із оформленням триває до 15 хвилин. Вартість тестування 1100 гривень.