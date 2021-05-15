У Сєверодонецьку запустили поліцейський ТАТОhab
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
«Працівники управління превентивної діяльності разом зі своїми дітьми командно змагалися у грі в настільний хокей. З червня 2021 року аналогічні турніри для дітей та їх батьків-поліцейських, а також для всіх охочих на постійній основі проводитимуться в м. Рубіжному на базі місцевої поліцейської станції. Наразі розпочато облаштування приміщення ТАТОhab», - ідеться в повідомленні.
Крім цікавих сімейних ігор, татохабівців також чекають освітні заняття з психологами ГУНП в Луганській області щодо усвідомлення важливості батьківства.
Така активність правоохоронців покликана популяризувати відповідальне татівство у громадах Луганщини та забезпечити рівні можливості для матері і батька в процесах виховання дітей.
Наявність у суспільстві гендерних стереотипів щодо піклування про дітей лише матерями є чинником скоєння домашнього насильства.
Діяльність поліцейського татохабу має на меті привернути увагу суспільства до відповідального батьківства та показати позитивні приклади спілкування тат-правоохоронців зі своїми дітьми.
Фото: Тетяна Погукай / Фейсбук