У Сєверодонецьку запустили поліцейський ТАТОhab

Перший захід сімейного клубу для дозвілля дітей і тат «Поліцейський ТАТОhab» відбувся сьогодні у Сєверодонецьку.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Працівники управління превентивної діяльності разом зі своїми дітьми командно змагалися у грі в настільний хокей. З червня 2021 року аналогічні турніри для дітей та їх батьків-поліцейських, а також для всіх охочих на постійній основі проводитимуться в м. Рубіжному на базі місцевої поліцейської станції. Наразі розпочато облаштування приміщення ТАТОhab», - ідеться в повідомленні.

Крім цікавих сімейних ігор, татохабівців також чекають освітні заняття з психологами ГУНП в Луганській області щодо усвідомлення важливості батьківства.

Така активність правоохоронців покликана популяризувати відповідальне татівство у громадах Луганщини та забезпечити рівні можливості для матері і батька в процесах виховання дітей.

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Наявність у суспільстві гендерних стереотипів щодо піклування про дітей лише матерями є чинником скоєння домашнього насильства.

Діяльність поліцейського татохабу має на меті привернути увагу суспільства до відповідального батьківства та показати позитивні приклади спілкування тат-правоохоронців зі своїми дітьми.

Фото: Тетяна Погукай / Фейсбук