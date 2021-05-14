У Чернігові поліцейські застрелили нападника з ножами

У Чернігові патрульні поліцейські застрелили 45-річного чоловіка, який ішов на них із ножами.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко.

"Коли патрульні прибули на виклик щодо погрози вбивством людині в одній із квартир житлового будинку, агресивний чоловік пішов на них з ножами в обох руках. На вимогу покласти ножі він не відреагував, тож патрульні мусили застосувати зброю", - розповів пресофіцер.

За словами Копистка, інцидент стався сьогодні, 14 травня, об 11:00. До поліції зателефонував житель багатоквартирного будинку по вулиці Жабинського. Він розповів, що його сусідці погрожує вбивством її співмешканець, і вона благає про допомогу. Заявнику агресивний чоловік теж вранці погрожував.

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На виклик приїхали два екіпажі патрульної поліції. Крики жінки правоохоронці почули ще з вулиці й прийняли рішення самостійно відчинити двері квартири. Потрапивши до помешкання, вони побачили чоловіка з двома ножами в руках. Замість того, щоб покласти їх, як вимагалося, нападник пішов з ножами на поліцейських. Один із них вистрілив, і куля потрапила чоловікові в живіт.

Викликані на місце лікарі "швидкої" близько години намагалися реанімувати пораненого, однак врятувати його життя не змогли.

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Керівництво патрульної поліції ініціювало службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям співробітників. Про інцидент повідомлено в прокуратуру.