Полковника поліції Сумщини підозрюють у замаху на вбивство

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили начальнику одного з управлінь Головного управління Нацполіції в Сумській області підозру у замаху на вбивство.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

“Полковнику поліції повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі, у серпні 2018 року між полковником поліції та єгерем виник конфлікт щодо виконання останнім своїх професійних обов’язків.

У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України «Морський» поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю.

Надалі поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив.

"Постраждалому вдалося припинити побиття та затримати нападника", - йдеться в повідомленні.

Полковнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.