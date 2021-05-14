Полковника поліції Сумщини підозрюють у замаху на вбивство
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.
“Полковнику поліції повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства”, - йдеться у повідомленні.
Як встановили слідчі, у серпні 2018 року між полковником поліції та єгерем виник конфлікт щодо виконання останнім своїх професійних обов’язків.
У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України «Морський» поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю.
Надалі поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив.
"Постраждалому вдалося припинити побиття та затримати нападника", - йдеться в повідомленні.
Полковнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.