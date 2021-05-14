Цьогоріч відремонтують найдовшу трасу на Тернопільщині

У Тернопільській області за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2021 році завершать ремонт траси міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що у 2020 році було відремонтовано 145 км дороги М-19. Наразі на трасі влаштовують фінішний шар покриття і після того нанесуть дорожню розмітку за технологією «холодного пластику». Така розмітка буде триматися як мінімум 3 роки.

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Дорогу введуть в експлуатацію після отримання позитивної оцінки від ДП "Дорожній контроль якості".

Як повідомляв Укрінформ, координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко сказав, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського – за три роки оновити всю мережу (понад 20 тисяч км) загальнодержавних доріг України.