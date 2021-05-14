Пробне ЗНО 15 травня пройде у Києві та на Миколаївщині

У Києві та в Миколаївській області у суботу, 15 травня, відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«15 травня в столиці та на Миколаївщині відбудеться пробне ЗНО. Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50», - йдеться у повідомленні.

Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати: оригінал документа, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО; запрошення-перепустку; засоби індивідуального захисту - маски або респіратор.

Також учасникам рекомендують мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також (за бажанням) прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.

Адресу пункту тестування зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть.

Як зазначається, процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників пробного ЗНО.

Для отримання результатів пробного ЗНО учасникам потрібно з 15 до 18 травня внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу визначення результатів. Результати тестування відображатимуться відразу після введення відповідей.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня через припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО у місті Києві, Миколаївській та Чернігівській областях перенесли на 24 квітня. На Чернігівщини пробне ЗНО провели 24 квітня, але у Києві і на Миколаївщині знову перенесли через посилений карантин.

У решті регіонів країни тестування відбулось 10 квітня.