На Миколаївщині сталася стрілянина внаслідок земельного конфлікту, є поранені

На Миколаївщині внаслідок земельного конфлікту у полі сталася стрілянина, поранено двоє людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області у Фейсбуці.

"Інформація про те, що у полі у межах с. Новоінгулка сталася стрілянина, надійшло на спецлінію 102 близько 21:30 13 травня. За попередніми даними, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина», - йдеться у повідомленні.

Поранення дістали двоє чоловіків із обох сторін конфлікту. Потерпілі доставлені до лікарні. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень встановлюється.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку усіх осіб, причетних до вказаного злочину, зазначили в поліції.