У Львові виписали з реанімації одномісячну дівчинку, яка хворіла на COVID-19
Як передає Укрінформ, дитина ще ослаблена через перенесений коронавірус і бактеріальний сепсис, але її стан покращився, повідомила у Фейсбуці Львівська обласна лікарня «Охматдит».
«Дівчинка нарешті з мамою у звичайній палаті у педіатрії, "корона" уже позаду, і зараз лікарі допомагають їй не відставати у розвитку від однолітків. Наша маленька пацієнтка ще ослаблена через перенесений COVID-19 і бактерійний сепсис», - розповіла завідувачка реанімації новонароджених Галина Заремба.
Неонатолог Ольга Мисак додала, що у дівчинки немає неврологічного дефіциту, як це буває з такими дітками. Златі ще важко самій смоктати, тому їй допомагає медперсонал. Ще треба трохи зусиль, щоб дівчинка наздогнала своїх однолітків у вазі. І невдовзі немовля випишуть додому.
Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня до Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» направили новонароджене немовля з важким перебігом COVID-19. Дитя народилося від мами з коронавірусом. Дівчинку відразу поклали в реанімацію.
Фото: Львівський Охматдит/ФБ