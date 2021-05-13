У Львові виписали з реанімації одномісячну дівчинку, яка хворіла на COVID-19

Одномісячну дівчинку, в якої був важкий пербіг COVID-19, виписали з реанімації новонароджених Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит».

Як передає Укрінформ, дитина ще ослаблена через перенесений коронавірус і бактеріальний сепсис, але її стан покращився, повідомила у Фейсбуці Львівська обласна лікарня «Охматдит».

«Дівчинка нарешті з мамою у звичайній палаті у педіатрії, "корона" уже позаду, і зараз лікарі допомагають їй не відставати у розвитку від однолітків. Наша маленька пацієнтка ще ослаблена через перенесений COVID-19 і бактерійний сепсис», - розповіла завідувачка реанімації новонароджених Галина Заремба.

Неонатолог Ольга Мисак додала, що у дівчинки немає неврологічного дефіциту, як це буває з такими дітками. Златі ще важко самій смоктати, тому їй допомагає медперсонал. Ще треба трохи зусиль, щоб дівчинка наздогнала своїх однолітків у вазі. І невдовзі немовля випишуть додому.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня до Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» направили новонароджене немовля з важким перебігом COVID-19. Дитя народилося від мами з коронавірусом. Дівчинку відразу поклали в реанімацію.

Фото: Львівський Охматдит/ФБ