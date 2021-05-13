Голова Івано-Франківської ОДА придбав два мопеди Yamaha майже за 1,4 мільйона

Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук придбав мопед марки Yamaha 2021 року випуску за 474 961 грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, яку Бойчук подав до НАЗК 24 квітня.

Мопед марки Yamaha, модель XTZ 700, голова ОДА придбав 22 квітня у фірми "ВіДі Мотор Імпортс".

Ще одне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані до НАЗК від 12 березня свідчать про те, що Бойчук тоді придбав мопед марки Yamaha 2021 року випуску за 881 917 грн. Цю покупку теж здійснив у "ВіДі Мотор Імпортс".

У щорічній декларації за 2020 рік, яку посадовець подав до НАЗК у березні, повідомляється, що у власності голови Івано-Франківської ОДА є мопед марки BMW 2007 року випуску. Водночас, дружина Бойчука, Оксана, має у власності автомобіль Skoda 2006 року випуску.

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Щодо доходів подружжя, то заробітна плата Андрія Бойчука у березні складала 8 877 грн, ще 470 тис. грн він отримав від відчуження рухомого майна. Готівкою голова облдержадміністрації зберігає 176 тисяч американських доларів, 280 тисяч гривень та 15 тисяч євро.

Дохід Оксани Бойчук виражений у сумі 73 964 грн та 294 065 грн, які вона отримала як зарплату за основним місцем роботи. У її власності є квартира у Києві.

Бойчук був призначений на посаду голови Івано-Франківської ОДА 24 грудня 2020 року. До цього часу він 5 років ніде офіційно не працював. У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Фото: Андрій Бойчук/Facebook