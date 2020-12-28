У Франківську представили нового голову ОДА: що про нього відомо

В Івано-Франківську під час оперативної наради представили нового голову обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для мене призначення на посаду голови Івано-Франківської ОДА – це велика відповідальність. Пріоритетом для мене, як для очільника області, є стратегічний розвиток регіону», - зазначив Бойчук.

Він зауважив, що сконцентрує свою роботу над проєктом «Велике будівництво», налагодженням якісного транспортного сполучення області з іншими регіонами та столицею, протидією коронавірусній інфекції, залученням інвестицій.

«Виробничий потенціал нашого регіону повністю не розкритий. Тому створення нових робочих місць, підтримка малого та середнього бізнесу і налагодження конструктивного діалогу – один із пріоритетів сьогодення», - вважає Бойчук.

Також новий керівник Івано-Франківської ОДА планує продовжити роботу над відновленням інфраструктури області після червневої повені та виконанням заходів для протидії подібних стихій.

«Окрема увага буде приділена комунікаціям. Кожний мешканець області має знати, що робить влада, а ми, в свою чергу, маємо отримувати зворотній зв'язок, щоб зрозуміти, чи все спрацьовує на місцях» , - відзначив голова ОДА.

Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за фахом інженер-механік. Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. Із 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз». У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Під час Революції Гідності Бойчук був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану. Після втечі Віктора Януковича ця сотня взяла під посилену охорону 93 дипломатичні установи в Києві.

Бойчук - перший віцепрезидент Національної Федерації Кйокушінкаі Карате Унія.

Торік Бойчук вказав у своїй декларації частку власності на земельну ділянку в Києві площею 1200 кв м та мопед BMW. Також задекларував 300 тис. дол. США, 15 тис. євро та 280 тис. грн. Голова Івано-Франківської ОДА володіє ТОВ "ЛНГ ЛЕНДХОЛДЕР" та є співвласником інформаційного агентства «Правотудей». Водночас Бойчук є керівником двох громадських організацій : «37 сотня самооборони Майдану» та «Корпус Захисників Революції Гідності».

Відповідний Указ про призначення Андрія Бойчука Президент України Володимир Зеленський підписав 24 грудня. У листопаді Президент звільнив своїм Указом з посади голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва.

Фото: galka.if.ua