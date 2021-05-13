Суд визнав за Україною право власності на аварійний танкер Delfi

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник "Delfi", наслідки аварії якого біля узбережжя Одеси компанія не зуміла своєчасно ліквідувати.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ..

"Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, суд повністю задовольнив позовні вимоги і визнав за Державою Україна право власності на танкер-бункерувальник "Delfi", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повний текст судового рішення буде оприлюднено 24 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого відбулось підготовче засідання Господарського суду Одеської області за позовом Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC.

За словами представника уряду України, компанія-власник танкера "Delfi" не прибрала у встановлений 9-місячний термін з міського пляжу Одеси судно, що зазнало аварії 22 листопада 2019 року. Згідно з морським правом, власник судна має самостійно усунути наслідки аварії. Через невиконання судновласником, згідно з вимогами морського права, своїх зобов'язань, у липні 2020 року операція з підняття судна перейшла під управління ДП "Адміністрація морських портів України" і була успішно виконана.

Адвокат компанії-судновласника Mister Drake PC Олег Ситник озвучив позицію, що підстав для спору не вбачає, вимагав відводу судді, але його клопотання було визнано необґрунтованим.

Як відомо, у листопаді 2019 року танкер-бункерувальник "Delfi" сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів.