Суд у Харкові призначив розгляд «справи проспекту Жукова» по суті

Харківський окружний адміністративний суд призначив на 19 травня розгляд по суті справи щодо законності рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат позивача - ВО "Свобода" - Андрій Коломійцев за результатами підготовчого засідання суду в середу, 12 травня.

"Протягом 3,5 годин суд розглядав чотири клопотання представників Харківської міської ради, які наполягали, у тому числі, на зверненні до Росії та інших країн з проханням визначитися, чи брав маршал Жуков участь у Другий світовій війні та вигнанні нацистських окупантів. Але цей факт не потребує підтвердження, бо відомо, що брав. Річ у тому, що Жуков обіймав керівні посади у різних структурах СРСР, включаючи міністерство оборони, і саме тому підпадає під закон про декомунізацію. Суперечки з цього приводу нагадують суперечки стосовно кольору авто, яке не червоне, а квадратне", - зазначив Коломійцев.

Суд у справі про перейменування проспекту Жукова / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Він додав, що представники міськради також просили зупинити провадження. "Суд відмовив представникам міськради у всіх чотирьох клопотаннях", - підкреслив адвокат.

За його словами, суд закрив підготовче засідання: "Справу призначено до розгляду по суті на 19 травня на 10:00".

Як повідомляв Укрінформ, Харківська міськрада 24 лютого утретє перейменувала проспект Григоренка на проспект маршала Жукова.

Перед цим, 15 лютого, Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Харківської міської ради щодо повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

Проспект імені Георгія Жукова в Харкові в межах декомунізації був перейменований у 2016 році на честь генерала і дисидента Павла Григоренка.

19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені сталінського маршала Жукова. Суд скасував це рішення.

Однак 26 лютого 2020 року депутати Харківської міськради вдруге проголосували за повернення проспекту Григоренка імені Жукова. У червні Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради про перейменування.