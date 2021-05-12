На Закарпатті обирають місце, де в Україну заходитиме європейський автобан

На українсько-словацькій онлайн-зустрічі в Закарпатській облдержадміністрації обговорили місця розташування майбутніх пропускних пунктів, до яких підходитиме європейська швидкісна магістраль D-1.

Основні варіанти - Соломоново або Паладь-Комарівці, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Як зазначили в обладміністрації, одним із пріоритетних для України є розбудова пункту пропуску «Соломоново-Чієрна» на українсько-словацькому кордоні. Саме тут з урахуванням транспортних потоків, місцезнаходження, охоронних зон нафто- і газопроводів найбільш імовірна точка виходу швидкісної автомобільної дороги D1, що є північною гілкою Пан-Європейського коридору та поєднує Прагу – Братиславу — Жиліну — Кошице — Ужгород — Львів.

Другий із пріоритетних пунктів - «Паладь Комарівці – Руське». На цих двох пунктах вже стартували конкретні заходи по землевідведенню.

В ОДА зауважили, що затверджене угодою 1997 року місце з’єднання дороги D1 між селами Сторожниця (Україна) і Загор (Словацька Республіка) для Закарпаття загалом і Ужгорода зокрема вже не є актуальним. За більш ніж 20 років обласний центр розрісся, збільшився транспортний потік, тому будівництво пункту пропуску у цій точці – дуже проблематичне питання.

Перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький висловив надію, що вже у червні точку, де автомагістраль D1 перетне кордон України, буде обрано остаточно.

"Відрадно, що і українська, і словацька сторони зацікавленні у будівництві нової дороги, розбудови транспортного коридору через Закарпаття. Вже у червні ми зустрінемося знову. За цей час запрацює робоча група, до складу якої увійдуть працівники профільних департаментів, посадовці різних рівнів, народні депутати України; експерти з обох сторін проаналізують транспортний трафік у прикордонних регіонах України та Словаччини, розроблять попередній план будівництва дороги. Ми налаштовані на те, що саме на наступній зустрічі ми погодимо точку, де автомагістраль D1 перетне кордон України", - зауважив Білецький.

У Закарпатській обласній раді, голова якої Олексій Петров також взяв участь у нараді, зазначили, що для узгодження цього питання вирішено створити спільну робочу групу, яку очолять народний депутат України Микола Тищенко та член Національної ради Словацької Республіки Мілош Сврчек.

Також під час онлайн-зустрічі було обговорено питання запуску міжнародного аеропорту «Ужгород» і перспективи майбутньої співпраці із міжнародним аеропортом «Кошіце» в рамках розвитку малої авіації, реконструкцію діючих та будівництво нових пунктів пропуску на кордоні тощо.