На Закарпатті розбирають скелю, щоб розширити найдовшу в області дорогу

У селі Костилівка Рахівського району підрядник розбирає скелю для того, щоб розширити проїжджу частину дороги Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів, ремонт якої триває у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький у Фейсбуці.

“Протяжність гори складає 130 метрів, а складність робіт полягає у тому, що майже весь об’єм, який слід вивезти – це тверда скельна порода. Порівняно з попередньою горою, яку вже розбирали раніше, ґрунту практично немає – одне каміння. Завдяки цим роботам підрядник зможе розширити дорожнє полотно до 8 метрів”, - написав Білецький.

Траса Н-09 сполучає Закарпаття з Івано-Франківською та Львівською областями і є найдовшою дорогою на території Закарпатської області (209 км). Саме на цьому маршруті розміщені рекордні за кількістю і розмірами підпірні стінки.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента та координатор “Великого будівництва” Кирило Тимошенко зазначив, що ремонт доріг місцевого значення – один із пріоритетів на 2021 рік, і цього року їх буде відремонтовано 2 000 км.