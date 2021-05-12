На Чернігівщині стартували навчання з тероборони

На Чернігівщині в усіх районах розпочалися двотижневі навчання з територіальної оборони.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"12 травня в Чернігівській області розпочались планові двотижневі навчальні збори з територіальної оборони, в яких беруть участь 2000 військовозобов’язаних оперативного резерву 2 черги та резервістів 119 окремої бригади територіальної оборони оперативного командування "Північ", - ідеться у повідомленні.

За словами голови ОДА Анни Коваленко, до місць дислокації резервісти прибуватимуть упродовж двох днів. Там їх забезпечать харчуванням, формою, засобами гігієни, зброєю, боєприпасами.

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Під час зборів резервісти відпрацюють навички з охорони об’єктів інфраструктури та органів влади, а також підтримки громадського порядку. Крім того, перевірять роботу систем зв’язку.

Ще одним важливим напрямком навчань буде відпрацювання взаємодії органів влади та військового управління у питаннях формування загонів тероборони та підготовки особового складу до виконання покладених завдань.

Базові табори навчань розмістяться на територіях усіх п’яти (за новим адмінподілом) районах області та в місті Чернігові.

Фінансуються збори з державного, обласного та місцевих бюджетів. Певну підтримку надають також окремі представники бізнесу.

Фото: пресслужба Чернігівської ОДА