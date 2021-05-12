На Вінниччині відремонтують міст у Немирові

На Вінниччині у межах програми Президента «Велике будівництво» та за рахунок видатків Державного дорожнього фонду капітально відремонтують міст через р. Замчик у м. Немирів.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

Зазначається, що ця штучна споруда розташована на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С-02-14-52 Стрий - Тернопіль - Кропивницький -Знам’янка - Немирів, км 2+247.

Наразі мостовики вже виконали роботи з організації дорожнього руху із установкою дорожніх знаків, схеми об’їзду і обгородили місце проведення робіт. Окрім того, забезпечено постійний водовідвід надлишкової води із утриманням вказаного рівня води протягом всього будівництва.

Аби ремонтні роботи стартували, здійснено фрезерування старого асфальтобетонного покриття двох смуг руху, демонтовано монолітну пішохідну зону, а також виконано руслоочисні роботи на річці Замчик, через яку пролягає міст.

Наразі зусилля дорожників зосереджені на монтажі пішохідної зони та демонтажі плит перекриття мостової споруди.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко нещодавно назвав ремонт доріг місцевого значення одним з головних пріоритетів 2021 року, оскільки більшість українців найчастіше користуються саме місцевими дорогами.

Загалом в Україні у поточному році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.