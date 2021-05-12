На Дніпропетровщині збудують перший басейн у сільській місцевості

На Дніпропетровщині у селищі Слобожанське за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» зводять триповерхову будівлю, де облаштовують басейн.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко, повідомляє пресслужба ОДА.

«Реконструюємо стадіони та зводимо нові басейни. І в містах, і в сільській місцевості. У Слобожанському в 2018-му відкрили спорткомплекс. Нині «з нуля» будуємо басейн. Там займатимуться плаванням дорослі й діти», – розповів Резніченко.

Він додав, що це буде перший в області басейн у сільській місцевості. Спорткомплекс та басейн будуть у єдиному, модерновому стилі.

«Зовнішні стіни зводимо з керамоблоку. Цей матеріал – для приміщень із підвищеною вологістю. Після – утеплимо. Всередині змонтуємо потужну вентиляцію. Для очищення води задіємо і ультрафіолет, і рідкий кисень. Все – за новітніми технологіями, як у Європі», – підкреслив генпідрядник Володимир Кононов. Басейн обіцяють зробити зручним і для людей з обмеженими фізичними можливостями.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко сказав, що у 2021 році в Україні буде реконструйовано і побудовано 80 стадіонів і спортивних комплексів, а також 29 басейнів.