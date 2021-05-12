На Дніпропетровщині збудують перший басейн у сільській місцевості
Як передає Укрінформ, про це розповів голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко, повідомляє пресслужба ОДА.
«Реконструюємо стадіони та зводимо нові басейни. І в містах, і в сільській місцевості. У Слобожанському в 2018-му відкрили спорткомплекс. Нині «з нуля» будуємо басейн. Там займатимуться плаванням дорослі й діти», – розповів Резніченко.
Він додав, що це буде перший в області басейн у сільській місцевості. Спорткомплекс та басейн будуть у єдиному, модерновому стилі.
«Зовнішні стіни зводимо з керамоблоку. Цей матеріал – для приміщень із підвищеною вологістю. Після – утеплимо. Всередині змонтуємо потужну вентиляцію. Для очищення води задіємо і ультрафіолет, і рідкий кисень. Все – за новітніми технологіями, як у Європі», – підкреслив генпідрядник Володимир Кононов. Басейн обіцяють зробити зручним і для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко сказав, що у 2021 році в Україні буде реконструйовано і побудовано 80 стадіонів і спортивних комплексів, а також 29 басейнів.