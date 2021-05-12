Рух на трасі Одеса – Рені перекрили на три дні через ремонт

Через капітальний ремонт на залізничному переїзді, який знаходиться на 182-у кілометрі автодороги державного значення М-15 Одеса - Рені, сьогодні зранку, 12 травня, на 3 дні перекрито рух автотранспорту.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Рух автомобільного транспорту на 229 кілометрі автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) перекрито з 8 год. 12 травня до 17 год. 15 травня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перекриття руху пов'язане з виконанням виробничим підрозділом Одеської залізниці «Ренійська дистанція колії» капітального ремонту на залізничному переїзді.

Інформацію про відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.