На місці зруйнованого моста на трасі Львів – Луцьк облаштували пішохідний перехід, тому мешканці ближніх сіл зможуть долати цю ділянку пішки і далі користуватися міжміськими автобусами, які тимчасово змінять маршрути руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомив 9 травня заступник голови ЛОДА Юрій Бучко у Фейсбуці.

"Служба автомобільних доріг у Львівської області облаштувала пішохідний перехід мостом поблизу села Гайок. Відтак, упродовж кількох днів відповідну секцію мосту розчищали, засипали ґрунтом та піском. Це дозволяє мешканцям села Гайок та навколишніх населених пунктів проходити пішки цією ділянкою. Її довжина становить 25 метрів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Міст через Західний Буг демонтують і збудують заново

Зазначається, що після відкриття пішохідного переходу через міст 12 автобусних маршрутів курсуватимуть до безпечних меж аварійної ділянки дороги зі Львова – до с. Гайок, та до с. Руда Сілецька – у напрямку з Радехова.

Як повідомляв Укрінформ, на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк 3 травня обвалився міст через річку Західний Буг. Постраждалих немає.