Міст через Західний Буг демонтують і збудують заново

Міст через ріку Західний Буг, який 3 травня обвалився на трасі Львів–Радехів–Луцьк, демонтують і зведуть заново.

Про це на брифінгу у Львові повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, передає кореспондент Укрінформу.

"Міст буде повністю новий. Він підлягає демонтажу. Процес реконструкції тягне за собою заміну всіх конструкцій, не тільки в тій частині, яка була зараз обвалена. Потрібна повна заміна мосту, бо він вузький, нестандартний, не відповідає вимогам часу", – зазначив очільник обласної САД.

За його словами, міст не підлягав капітальному ремонту, тож його демонтаж і повна реконструкція були заплановані у межах "Великого будівництва". Зараз закінчується підготовка проєктної документації.

"Зараз ми формуємо всі документи щодо реконструкції цього мосту, що обвалився в селі Гайок. Вже на завершальній стадії сам проєкт. До середини травня ми повинні отримати позитивний висновок. Буде можливість пришвидшити процедуру проходження торгів, тому що подія мала резонанс, і ситуація вважається надзвичайною. Думаю, найближчим часом нам Кабміном будуть виділені кошти", - зауважив Береза.

Він нагадав, що на мосту були встановлені обмеження для проїзду автомобілів, організований реверсний рух. У лютому 2021 року експерти визнали міст аварійним, але проїзним для легкового транспорту. Втім, за словами Берези, якби водії дотримувалися вимог і не їхали через міст навантаженими великогабаритними фурами, обрушення не сталося б.

Наразі розглядається питання термінового зведення тимчасової штучної споруди для пішого переходу місцевих жителів, а також для руху "швидких" чи пожежних машин.

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Як повідомляв Укрінформ, на автодорозі Львів–Радехів–Луцьк 3 травня обвалився міст через річку Західний Буг. Постраждалих немає. Наразі Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розчищає сміття і веде підготовчі роботи для будівництва. Голова Укравтодору Олександр Кубраков зазначив, що міст на трасі національного значення Н-17 був побудований 61 рік тому і з моменту зведення жодного разу капітально не ремонтувався. У 2015-2017 роках на цій трасі провели середній ремонт, але аварійний міст не чіпали – на ньому просто поміняли верхній шар асфальту.