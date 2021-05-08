У Кривому Розі відкрили меморіал воїнам 17-ї окремої танкової бригади та 40-го окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас», які полягли у боях російсько-української війни.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Пестушка, передає Укрінформ.

"З перших днів війни військовослужбовці 17 окремої танкової бригади та 40 окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас» стали на захист територіальної цілісності України. 119 військовослужбовців віддали життя за свободу і незалежність країни. Дуже символічно, що саме сьогодні відбулося урочисте відкриття меморіалу полеглим воїнам 17 окремої танкової бригади та 40 окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас», які героїчно полягли у боях за Україну, її цілісність та незалежність", - йдеться у повідомленні.

У Кривому Розі відкрили меморіал на честь загиблих воїнів АТО/ООС/Фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Пестушка, Facebook

Як підкреслили у бригаді, зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. «Ця боротьба триває щоденно вже сім років, і ми не маємо права програти, бо, як і тоді, захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє», - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що на відкритті меморіалу було багато гостей, серед них - батьки полеглих Героїв.

Фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Пестушка, Facebook