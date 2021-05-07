У Херсоні розцвіли сакури, подаровані японцями

У Херсоні квітнуть сакури, що були подаровані від імені японського народу і висаджені на центральному проспекті обласного центру поблизу міської клінічної лікарні імені Карабелеша у 2017 році.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Алея сакур була висаджена у 2017 році поблизу міської клінічної лікарні імені Карабелеша, за сакурами доглядають працівники медзакладу.

У Херсоні вже була раніше спроба виростити сакури – біля кіноконцертного залу «Ювілейний», проте там деревця загинули, бо за ними не доглядали.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році жителям Херсона від імені японського народу подарували 10 деревець сакури. Тоді заступник Голови дипломатичної місії Посольства Японії в Україні, міністр-радник посольства Мічіо Харада закликав херсонців берегти і належно доглядати за цими деревцями, і повідомив, що японці хочуть приїхати сюди, у Херсон, через 10 і 20 років, і милуватися тут цвітінням сакури.

На пам'ятному знаку, встановленому біля висаджених 10 сакур, написано українською, японською та англійською мовами: - "Ці дерева сакури були висаджені в рамках Року Японії в Україні з нагоди святкування 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною".

Сакури висаджені вздовж будівлі міської клінічної лікарні ім. Є. Карабелеша, яка у 2015 році отримала від уряду Японії грант на придбання японського ендоскопічного медичного обладнання.

Фото Ірини Староселець