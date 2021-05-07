На об'їзній Прилук завершують будівництво мосту

За програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершується влаштування прогонової будови оновленого мосту через залізницю на об’їзній міста Прилуки Чернігівської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної державної адіміністрації.

Зазначається, що за зиму старий міст, що розташований на автодорозі Н-07 Київ - Суми – Юнаківка, розібрали повністю. Нині підрядник завершує влаштування прогонової будови оновленого мосту.

У процесі реконструкції компанія-підрядник «Синергія-Міст» влаштує нові опори і прогонову будову, зробить сполучення мосту з підходами, влаштує шар гідроізоляції, заасфальтує проїзну частину, проведе антикорозійний захист конструкцій мосту, укріпить укоси земляного полотна, влаштує сходи, водовідвід, відремонтує підходи до мосту, встановить бар'єрне огородження та мостову огорожу, облаштує дорожню обстановку.

Загалом роботи, що розпочалися восени минулого року, планується завершити за 12 місяців - до жовтня 2021 року. Після реконструкції міст відповідатиме сучасним вимогам безпеки дорожнього руху та транспортного навантаження.

У рамках програми Президента Зеленського «Велике будівництво» у 2021 році у Чернігівській області планується відремонтувати 182 кілометри доріг державного значення, 9 мостів оновити капітально і 5 мостів реконструювати.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що протягом року по Україні планується оновити та побудувати рекордні 6500 км автодоріг та 245 штучних споруд.