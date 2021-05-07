Загиблого під Пісками 22-річного бійця поховають у Коростені

У Коростені на Житомирщині у неділю, 9 травня, попрощаються із загиблим на Сході Сергієм Коробцовим.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Коростень Офіційний Інформаційний.

«6 травня у зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б лише 23 роки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в загиблого залишилися дружина та маленький син.

Читайте також: На Чернігівщині рятувальник загинув під час тренувального стрибка з парашутом

Прощання з військовим відбудеться у неділю, 9 травня.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж доби, 6 травня у передмісті Пісків загинули двоє українських військових.