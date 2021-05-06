У 17-ту річницю з дня вибухів на артскладах у селі Новобогданівка Запорізької області відбувся мітинг, в якому взяли участь близько пів сотні людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Артсклади військової частини А-2985, розташовані за 15 км від Мелітополя і 2,5 км від села Новобогданівки, вперше вибухнули 6 травня 2004 року. Унаслідок НП загинули 10 людей, були пошкоджені 2500 приватних будинків, школа, будинок культури, лікарня, дитячий садок.

У 17-ту річницю вибухів на артскладах у Новобогданівці провели мітинг/Фото: Олександр Прилепа, iz.com.ua

"Новобогданівські артсклади вибухали тричі: 6 травня 2004 року, 23 липня 2005 року і 19 серпня 2006 року. На технічній території зберігалися 92500 тонн ракет боєприпасів. Максимальний розліт снарядів був 18 - 19 км. Територія бази була розбита на умовні квадрати і перебувала на балансі Міноборони. До зони відповідальності на ту мить МНС належали 10 секторів - за технічною територією - поля, приватний сектор, будинки, приватні подвір'я", - розповіла пресофіцер ДСНС в Запорізькій області Юлія Баришева.

За два дні після вибуху вона займалася організацією першої виїзної пресконференції.

За її словами, штаб ліквідації наслідків НС задіяв 2 пожежні танки, які мали водопідйомність 9 тонн. Пожежний автомобіль допоміг вмістити 2 тонни 350 літрів, і він був неброньованим і не міг під'їжджати до технічної території. Щоб забезпечити безперебійне постачання води фахівці МНС прийняли рішення змонтувати унікальну рукавну лінію.

"На території новобогданівської нафтобази була водойма, до неї підвозили воду поїзди, щоб перекачувати через "рукав" у пожежний танк, по периметру виставили 7 пожежних автоцистерн. Тільки за один день рятувальники вилили на найнебезпечнішу територію - сектор №54 - 600 000 літрів води, тобто ділянку фактично втопили у воді. Це було 18 травня", - згадує Баришева.

Керівник Новобогданівської ТГ (на той час голова сільради) Дмитро Хлистун зазначив, що на території села зібрали 15000 снарядів. Під час обстеження були складені акти про пошкодження 2500 будинків, 22 - не могли бути відновлені. Відновлювальні роботи тривали 7 років.

На урядовому рівні була ухвалена Програма з ліквідації наслідків вибухів. Вона була розрахована на 3 роки. На її реалізацію виділили близько 50 млн грн. В кінці 2005 року технічну територію складів передали на баланс ДСНС. У 2008 році роботи з зачистки території були завершені, рятувальники використали близько 46 млн грн, а інші повернули в держбюджет.

За інформацією рятувальників, унаслідок вибухів від гострої коронарної недостатності померли 7 жителів навколишніх населених пунктів, снарядом вбило сторожа артскладів, також під час виконання робіт з розмінування загинули троє співробітників ДСНС.

Фото: Олександр Прилепа, iz.com.ua