Контрольно-пропускний пункт на кордоні з Румунією добудують до Дня Незалежності

КПП «Дяківці» на кордоні з Румунією, будівництво якого було заморожено з 2016 року, завдяки програмі Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде здано в експлуатацію до Дня Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Чернівецької обласної державної адміністрацій Сергій Осачук, повідомляє пресслужба ОДА у Фейсбуці.

«Будівництво контрольно-пропускного пункту «Дяківці» планують завершити вже до 24 серпня. Об’єкт передали на баланс Державної митної служби України. Також налагоджено діалог із підрядною організацією, яка виконуватиме роботи», - зазначив Осачук.

Він додав, що після завершення будівництва «Дяківці» стануть другим контрольно-пропускним пунктом на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області.

"Підхід нашої управлінської команди полягає у тому, щоби ліквідувати всі довгобуди. Ми взяли собі за мету завершити їх і віддати у користування громаді. Тому цього року серед пріоритетів програми Президента України "Велике будівництво" не тільки добудова шкіл, доріг, садочків, спортивних обєктів, а й відкриття пункту «Дяківці», – наголосив Осачук.

Він розповів, що Україна має 300 кілометрів спільного державного кордону з Румунією на території Чернівецької області, але сьогодні працює тільки один-єдиний міжнародний пункт перетину кордону.

«Така ситуація є неприпустимою, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб КПП «Дяківці», «Красноїльськ», «Шепіт», «Руська» також були відкриті. Тоді набагато більше буковинців і українців зможуть взаємодіяти з нашими партнерами з Європейського Союзу - сусідньою Румунією, а також Болгарією і Грецією», - зауважив голова ОДА.

Будівництво КПП «Красноїльськ», «Шепіт» і «Руська» планується завершити вже протягом наступних двох років і, таким чином, зробити сполучення з країнами ЄС максимально доступним і пожвавити ділову, туристичну, політичну і культурну активність в регіоні.

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Голова ОДА нагадав також про ще один довгобуд регіону – міст у Маршинцях, який простояв недобудованим близько десяти років, і тільки минулого року завдяки «Великому будівництву» був завершений.

«Ці два об'єкти - маршинецький міст і контрольно-пропускний пункт «Дяківці» - скоротять шлях усім туристам, які подорожують у балканському напрямку», - додав Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, недобудований контрольно-пропускний пункт у селі Дяківці Герцаївського району готовий на 80%, однак із 2016 року роботи на об’єкті не проводилися.