На Вінниччині завершили капремонт мосту через Сіб

На Вінниччині у межах Національної програми «Велике будівництво» завершили капітальний ремонт мосту через р. Сіб на міжнародній автотрасі М-12.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Міст, що знаходиться на ділянці автошляху М – 12 (км 484+370), входить до переліку об’єктів «Великого будівництва». До початку робіт ця мостова споруда була у жахливому стані, то ж згідно з планом тут виконано капітальний ремонт, який включав розбір верхньої частини прольотної будови, влаштування монолітної плити, ремонт стійки опор, ремонт та посилення ригелів, влаштування нового мостового огородження, перильного огородження, асфальтобетонного покриття проїзної частини та освітлення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що капітальний ремонт мосту протяжністю 126,98 погонних метрів тривав з березня поточного року. Генеральним підрядником – ТОВ «Будівельне управління механізації» - в ході виконання робіт освоєно 65,3 млн грн.

Як розповіли кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, автомобільна дорога міжнародного значення М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» є однією з пріоритетних транспортних артерій, яка поєднує область із заходу на схід. Траса входить до проєкту Go Highway, що поєднуватиме польські порти в Гданську з українськими в Одесі, Миколаєві та Херсоні.

На Вінниччині траса бере свій початок в населеному пункті Дяківці на кордоні з Хмельницькою областю, з’єднує 4 районні центри (Літинський, Вінницький, Немирівський, Гайсинський) і закінчується на кордоні з Черкаською областю. Загальна протяжність дороги в межах області становить 184 км. З них 158,7 км відремонтовано у 2017-2019 роках.

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У 2020 році в повному обсязі завершується ремонт траси в межах області. Зокрема, здійснено капітальний та поточний ремонти 25, 6 км дороги та капітальний ремонт двох штучних споруд – шляхопроводу на Великій об’їзній поблизу населеного пункту Десна та мосту через р. Сіб в м. Гайсин. Вартість цих робіт склала 1,1 млрд грн.

Як повідомлялось, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року є зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото: vin.gov.ua