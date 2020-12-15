На Рівненщині оголосили результати реалізації проєкту

Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль оголосив результати реалізації президентського проєкту "Велике будівництво" в регіоні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"У рамках проєкту "Велике будівництво" на Рівненщині за рік добудовано п’ять шкіл на 2425 учнівських місць, завершено п’ять дитячих садочків - 533 дитини пішли в оновлені дошкільні заклади. Збудовані чотири спортивні об’єкти – і 2609 глядацьких місць доступно для користування громадою області. Також буде відремонтовано 190 кілометрів відремонтованих доріг, а це стільки ж, як за попередні чотири роки", - сказав під час сесії облради Коваль.

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Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту "Велике будівництво" ініціював восени 2019 року Президент Володимир Зеленський. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

З 1 березня цього року в межах проєкту на понад 300 об’єктах тривали будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел