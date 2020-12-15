Цьогоріч відремонтували 3900 кілометрів доріг національного значення

Президентська програма «Велике будівництво» за 11 місяців продемонструвала рекордні результати: загалом по Україні було відремонтовано 3900 км доріг національного значення і 2 тис. км доріг місцевого.

Про це йдеться у презентації дослідження групи незалежних економістів з Ukraine Economic Outlook (Інститут економічного прогнозування) «Антикризові заходи України 2020. Оцінка ефективності», яким володіє Укрінформ.

У дослідженні йдеться, що програма «Велике будівництво», ініційована у 2020 році Президентом Володимиром Зеленським, передбачає фінансування в обсязі 136 млрд грн. Ці кошти розподіляються по двох напрямках: дорожня інфраструктура (120 млрд грн) та соціальна інфраструктура - медицина, освіта (16 млрд грн).

На думку авторів дослідження, позитивний економічний ефект від розвитку дорожньої інфраструктури зберігається від 10 до 15 років, і якщо Україна розробить і дотримуватиметься довгострокової стратегії поліпшення якості транспортної інфраструктури, то це дасть можливість підвищити й довгострокову віддачу від будівництва.

Економісти вважають, що «Велике будівництво» врятувало економіку України від ще більш стрімкого падіння. Без цього проєкту падіння ВВП за підсумками року склало б 11%, а завдяки президентському інфраструктурному проєкту падіння зупинилося на позначці 3,7%.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел