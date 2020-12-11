На Вінниччині завершили реконструкцію всіх п’яти запланованих шкіл

На Вінниччині завершили реконструкцію Чернівецької середньої школи №2 – останньої з п’яти ЗОШ – об’єктів Національної програми «Велике будівництво».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

«П’ята з п’яти шкіл «Великого будівництва» - 2020. 352 дні – майже рік тривала реконструкція Чернівецької середньої школи №2. Непростою була її історія «Великого будівництва». Але все вдалося», - повідомив Борзов.

За його словами, реконструкція цієї школи розпочалася 2019 року. Кошторисна вартість проєкту - 7, 8 млн грн. На виконання необхідного обсягу робіт 2020 року передбачене фінансування, з яких 440 тис. грн – це кошти місцевого бюджету, решта – ДФРР. Окрім того, на реконструкцію школи було виділено 2, 1 млн грн - субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, за рахунок яких профінансовано виконання додаткових робіт, уточнив очільник області.

Він додав, що у ході реконструкції об’єкта в будівлі замінили та утеплили дах, влаштували водовідведення, замінили систему опалення, електромережу, а також підлогу у класах.

Окрім того, зазначив Борзов, у школі створили інклюзивне середовище для навчання осіб з особливими освітніми потребами: для них облаштовано ресурсну кімнату та організовано інклюзивне навчання в трьох класах.

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Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото: facebook.com/borzov.s.s