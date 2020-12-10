Понад 130 приймальних відділень у лікарнях готові до встановлення обладнання

Понад 130 включених до програми "Велике будівництво" приймальних відділень в опорних лікарнях уже готові до встановлення медичного обладнання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що 131 приймальне відділення вже готове до встановлення комп’ютерних томографів та ангіографів.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, найкраще з цим завданням дають раду у Донецькій, Херсонській та Чернівецькій областях.

"На сьогодні існують всі умови та можливості для того, щоб завершити реконструкцію приймальних відділень до кінця року. Всього за чотири місяці з моменту включення до програми "Велике будівництво" вже 131 приймальне відділення готове для встановлення необхідного медичного обладнання. Наразі голови ОДА мають прискоритись з підготовкою та здійсненням будівельних робіт, адже це також посилення нашої медичної системи для боротьби з СЩМID-19", – наголосив Чернишов.

Загалом у програмі «Велике будівництво» беруть участь 210 приймальних відділень опорних лікарень по всій країні. Реконструкція відбувається з урахуванням обмежень пандемії.

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Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг цього року.

На початку грудня в Мінрегіоні заявили, що в межах програми вже завершено будівництво 100 шкіл.

Фото з відкритих джерел