На Черкащині реконструювали спорткомплекс з басейном

У Чорнобаї на Черкащині відкрили реконструйований у межах програми "Велике будівництво" спортивний комплекс з басейном.

Про це повідомив у Телеграмі голова Черкаської обласної держадміністрації Сергій Сергійчук, передає Укрінформ.

За його словами, загальна вартість проєкту склала 15,5 млн грн, з яких 10 млн грн - це кошти державного бюджету, решта - місцевий бюджет. За ці гроші було проведено капітальний ремонт приміщень 2-го поверху, реконструкцію басейну, капітальний ремонт борцівського, тренажерного залів та гардеробних, капремонт інженерних мереж - водопостачання, каналізації, опалення в підвальному приміщенні.

Спортивний комплекс у Чорнобаї функціонує ще з кінця 1980-х. Тут діють секції футболу, волейболу для чоловіків та жінок, тенісний зал, чоловічий та жіночий тренажерні зали, секція аеробіки, боксу, дзюдо та ін. Спорткомплекс відвідують не тільки жителі Чорнобаївщини, а й сусідніх районів – Золотоніського та Драбівського. Плавальний басейн за сезон роботи приймає не менше як 9,5 тис. осіб, з них 3,5 тис. – діти. Тут проводяться не лише уроки, а й районні змагання з плавання.

Голова ОДА зазначив, що у відкритті реконструйованого комплексу взяв участь олімпійський чемпіон Андрій Хіміч.

"Саме на честь Андрія Івановича та інших відомих земляків-спортсменів плануємо облаштувати тут музейні куточки. Щоб усі вихованці закладу знали, з кого брати приклад", - зазначив Сергійчук.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото: ck-oda.gov.ua