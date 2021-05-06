Військовий шпиталь у Харкові отримав новітнє медичне устаткування
Про це повідомляє агентство АрміяInform, передає Укрінформ.
«Лікарям передали шість приліжкових моніторів пацієнта PVM-4763. Це устаткування показує життєві показники та контролює основні фізіологічні функції хворого. Також до Харкова надійшли п’ять насосів шприцевих інфузійних Aitecs 2016, які можуть дозовано подавати ліки до тяжких пацієнтів», - йдеться у повідомленні.
За словами керівництва Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, усе устаткування встановлять у відділенні невідкладної медичної допомоги, де перебувають важкі хворі, зокрема, й з COVID-19.
Крім цього, в межах благодійної допомоги військові медики з Харкова отримали новітню відеобронхоскопічну стійку Olympus Evis Exera ІІІ японського виробництва.
«Раніше ми використовували обладнання, яке обмежувало нас під час проведення діагностики пацієнта. Нове устаткування є більш інформативним та відрізняється більш широкими можливостями. Передусім воно дає можливість досліджувати більш тонкі структури, проводити діагностичну та санаційну бронхоскопії», — розповів лікар-терапевт пульмонологічного відділення Василь Коротій.
Відеобронхоскопічну стійку вже ввели в експлуатацію.