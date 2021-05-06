Військовий шпиталь у Харкові отримав новітнє медичне устаткування

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харкові) отримав сучасне медичне обладнання вартістю понад 1,8 млн грн, закуплене коштом Міноборони.

Про це повідомляє агентство АрміяInform, передає Укрінформ.

«Лікарям передали шість приліжкових моніторів пацієнта PVM-4763. Це устаткування показує життєві показники та контролює основні фізіологічні функції хворого. Також до Харкова надійшли п’ять насосів шприцевих інфузійних Aitecs 2016, які можуть дозовано подавати ліки до тяжких пацієнтів», - йдеться у повідомленні.

За словами керівництва Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, усе устаткування встановлять у відділенні невідкладної медичної допомоги, де перебувають важкі хворі, зокрема, й з COVID-19.

Крім цього, в межах благодійної допомоги військові медики з Харкова отримали новітню відеобронхоскопічну стійку Olympus Evis Exera ІІІ японського виробництва.

«Раніше ми використовували обладнання, яке обмежувало нас під час проведення діагностики пацієнта. Нове устаткування є більш інформативним та відрізняється більш широкими можливостями. Передусім воно дає можливість досліджувати більш тонкі структури, проводити діагностичну та санаційну бронхоскопії», — розповів лікар-терапевт пульмонологічного відділення Василь Коротій.

Відеобронхоскопічну стійку вже ввели в експлуатацію.