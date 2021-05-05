Туристи знайшли у Карпатах тіло загиблого

На Закарпатті туристи, які рухалися маршрутом с. Ділове – г. Піп Іван Мармароський – г. Стіг, що у Рахівському районі, виявили тіло людини.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Закарпатській області, це сталося 3 травня, передає Укрінформ.

Зазначають, що у складі туристичної групи був гірський рятувальник, який одразу ж повідомив про подію до Служби порятунку Івано-Франківської області, а ті, у свою чергу, передали координати закарпатським колегам.

Для транспортування тіла туриста було залучено 12 фахівців та 3 одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень с. Кваси та м. Рахів. Ускладнювало роботи те, що тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який будь-якої хвилини міг зірватись донизу.

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О 23:00 4 травня тіло загиблого було доправлено до с. Богдан Рахівського району та передано поліції. Особу загиблого та обставини трагічного випадку встановлюють.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня рятувальники знайшли у Карпатах тіло киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого. Загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.