У Карпатах знайшли тіло туриста з Києва, який заблукав ще в лютому

Рятувальники знайшли тіло киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого. Загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"27 квітня о 16:00 гірські рятувальники Головного управління ДСНС України у Закарпатській області знайшли тіло туриста-киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого", - йдеться у повідомленні.

Загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура. Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано до с. Березники.

Як повідомлялося, в ніч на 14 лютого поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє мешканців столиці. Через погану видимість вони втратили один одного з поля зору.

Читайте також: На Закарпатті вже понад тиждень шукають зниклого туриста

Уже об 11:30 14 лютого пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста, пошуки ж другого тривали 21 день, аж до 5 березня. 21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники навіть провели повітряну розвідку місцевості.

Згодом, коли зійшов сніг рятувальники відновили пошуки.

До пошуків 27 квітня залучались 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень м. Ужгорода та Мукачева.