Україну цього тижня «гойдатиме» від заморозків до +23°

В Україні вночі 5 травня в більшості областей, крім крайнього півдня, на поверхні грунту заморозки 0-4°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики 5 травня очікують лише на Закарпатті вдень невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, в більшості областей, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, вдень 16-21° тепла.

6-7 травня в Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі, місцями помірні дощі, вночі 6 травня на високогір'ї Карпат з мокрим снігом, окремі грози. 6 травня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, 6 травня у східних, 7 травня в західних, північних та більшості центральних областей 3-8° тепла; вдень у південних, східних, 7 травня й у більшості центральних та Прикарпатських областей 18-23°, на решті території 6 травня 12-17°, 7 травня 15-20°.

8 травня в більшості областей короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 5-11°, у західних областях 2-8° тепла; вдень 8-14°, у східній та південно-східній частині 18-23°. 9 травня переважно без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на південному сході до 10°; вдень 13-18°, у східній частині 10-15°.

Читайте також: Минулий рік у Києві виявився найтеплішим за 140 років

У столиці та області 5 травня опадів не очікується. Температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, вдень 16-21° тепла. 6-7 травня часом невеликий дощ, окремі грози, вночі 7 травня без опадів. Температура 6 травня вночі 6-11°, вдень 12-17°; 7 травня вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°. 8- 9 травня - без опадів, лише вночі 8 травня короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура 8 травня вночі 6-11°, вдень 9-14°; 9 травня вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.