У Львові горів готель, евакуювали 12 осіб

У Львові рятувальники під час ліквідації пожежі в будівлі готелю евакуювали 12 осіб. Жертв та постраждалих немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«4 травня о 08:44 у м. Львів по вул. Коперника в чотирьохповерховій будівлі готелю сталося загорання перекриття між третім та четвертим поверхами на площі близько 40 м. кв… В ході гасіння евакуйовано 12 осіб. Жертв та постраждалих немає». – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що о 09:49 пожежу в будівлі готелю у м.Львів локалізовано, о 10:10 - ліквідовано на площі 40 м. кв. До гасіння залучались 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.

Фото: ДСНС