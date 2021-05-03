У центрі Одеси горіла будівля ресторану і готелю

У центрі Одеси біля Оперного театру, на вулиці Ланжеронівській, 10, де на першому поверсі знаходиться ресторан, а над ним готель, спалахнула пожежа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Думська.

"Загоряння почалося з літньої тераси ресторану, яка виходить в Пале-Рояль. Вогонь швидко поширюється", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці пожежі виникло сильне задимлення.

За даними ДСНС, вогонь поширився на приблизно на площі 100 кв. м. в приміщенні ресторану.

Двоє співробітників закладу отримали незначне отруєння димом і були евакуйовані. Також рятувальники евакуювали шість осіб з сусіднього будинку.

Читайте також: У Києві під час руху зайнявся автобус з пасажирами

Вогонь вдалося локалізувати.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі в результаті вибуху і пожежі, які сталися в триповерховому житловому будинку у провулку Хутірська, постраждали чотири людини.

Фото і відео Думська