У Берегово розклеїли листівки з погрозами українцям угорського походження - поліція розслідує

Поліція на Закарпатті розслідує факт порушення рівноправності громадян через поширення листівок з погрозами українцям угорського походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Поліцейські виявили, що у місті Берегово невідомі розклеїли листівки провокативного характеру. За даним фактом проводиться досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 2 травня поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

"Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами", - зазначається у повідомленні.

Поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.