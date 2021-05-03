Українцям прогнозують травневі грози на початку тижня та до 24° тепла

В Україні у понеділок, 3 травня, короткочасні дощі й грози очікуються лише у східній та південно-східній частині.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«3 травня мінлива хмарність. Вночі в Україні, крім західних областей, невеликий дощ; вдень у східній та південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південних та східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12°, у західній частині 4-9° тепла, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 11-16°, на решті території 19-24°.

У Києві та Київській області 3 травня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці близько 10°, вдень 13-15°; по області вночі 7-12°, вдень 11-16°.

У наступні два дні, 4-5 травня, в Україні збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, лише вдень 5 травня в західних областях короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних, місцями центральних, 4 травня і західних, 5 травня і в східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні країни 5-10° тепла; вдень 4 травня 10-15° тепла, у південних та східних областях 13-18°, 5 травня в Україні 15-20°.

У столичному регіоні 4-5 травня без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 4 травня 10-15° тепла, 5 травня 15-20°.

Впродовж 6-7 травня синоптики прогнозують теплу погоду з невеликими короткочасними дощами у західних, північних і в більшості центральних областей.

Температура вночі 5-11°, вдень 15-21°, 6 травня у західних областях 13-18°, 7 травня на півдні та на сході до 24°.

У Києві 6-7 травня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, лише вночі 7 травня без опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.