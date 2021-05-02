У «червоній» зоні залишаються сім регіонів

В Україні у червоній зоні епідемічної небезпеки станом на 2 травня перебувають 7 областей.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, у червоній зоні Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У жовтій зоні, згідно з даними МОЗ, перебувають Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта областей віднесені до помаранчевої зони.

Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення зафіксовано у 8 регіонах: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Найвищий показник рівня госпіталізацій у Хмельницькій області - 72,5 на 100 тис. населення, у Сумській області - 65,9 та у Черкаській області - 65,7.

У Києві показник госпіталізацій - 45,3. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 43,1%.

За даними МОЗ, станом на 1 травня в жодному регіоні не був перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Як повідомлялося, із 1 травня червону зону карантину покинули, зокрема, Київ, Київська та Миколаївська області.

Станом на 2 травня в Україні лабораторно підтверджено 2 083 180 випадків COVID-19, з них за добу - 5 094.